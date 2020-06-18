21 ИЮЛЯ В РЯД РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ
Новости Понедельник, 20 июля 2020 13:19
Сухум. 20 июля 2020.Абхазия-Информ. МУП города Сухум «Водоканал» сообщает, что 21 июля в связи с ремонтом пожарного гидранта по ул. Ардзинба – Инал-ипа и ремонтными работами по улицам Когониа (напротив МЧС), Гулиа-Вардания и Чочуа 17 будет прекращена подача питьевой воды с 00:00 до 19:00 на Старый посёлок, в районе Колос и железнодорожного вокзала, по ул. Адыгейская и в ВИЭМе, в центральной части столицы и рынке.
МУП «Водоканал» приносит горожанам свои извинения за временные неудобства.
Последнее от
- ТЕМУР КАЙТАН: ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТАКОЙ НЕОРДИНАРНОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, КАК МАРИНА ЭШБА
- МИХАИЛ ЛОГУА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ "ЧЕРНОМОРЭНЕРГО"
- СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 96 ЛЕТ ИЗВЕСТНОМУ СКУЛЬПТОРУ МАРИНЕ ЭШБА
- 24, 25 И 26 ИЮЛЯ ПРОЙДУТ ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПО БАСКЕТБОЛУ ОТРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СТОЛИЦЫ
- ПРОЗАИКИ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ ПРЕМИИ ИМЕНИ ИСКАНДЕРА