ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД

Статью 1 Закона изложили в следующей редакции: основные параметры Государственного бюджета РА на 2020 год утвердить в общем объеме по доходам в сумме 10 086 740 тыс. рублей и по расходам в сумме 11 255 518 тыс. рублей.

Но вначале депутаты внесли изменения в закон «О республиканском бюджете на 2020 год».

Части 1-3 статьи 2 изложили в следующей редакции: утвердить общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 7 913 121 тыс. рублей, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 042 833 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2020-2022 годы в сумме 1,5 млрд рублей.

Утвержден общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 9 млрд 059 млн 386 тыс. рублей.

Установлен размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год в сумме 1 млрд 146 млн 265 тыс. рублей.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представил пояснительную записку к законопроекту с обоснованиями к изменениям в Государственном бюджете на 2020 год

«Основная причина внесения изменений бюджет – реализация соглашения с Российской Федерацией о повышении оплаты труда работникам образования и здравоохранения на сумму 453,1 млн рублей, а так же оказание помощи местным бюджетам», – сообщил Владимир Делба.

Кроме того, изменения обусловлены и другими причинами:

1. Уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам.

2. Увеличением расходов на мероприятия по реализации межведомственных соглашений.

3. Перераспределением средств на увеличение межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

4. Уточнением отдельных расходов республиканского бюджета, путем их перераспределения по ведомственному признаку.

Общий объем доходов государственного бюджета предлагается к уменьшению на сумму 214 844,9 тыс. рублей и достигает 10 086 740,8 тыс. рублей, соответственно по расходам к увеличению на сумму 651 255,8 тыс. рублей и составит 11 255 518,5 тыс. рублей.

Объем дефицита государственного бюджета предлагается к увеличению на 866 100,7 тыс. рублей и составит 1 168 777,7 тыс. рублей. Объемы дефицита по уровням бюджетной системы представлены ниже:

– уточненный дефицит Республиканского бюджета 1 146 265,3 тыс. рублей;

– уточненный дефицит бюджета Сухумского района 17 512,4 тыс. рублей;

– уточненный дефицит бюджета Гулрыпшского района 2 000,0 тыс. рублей;

– уточненный дефицит бюджета Галского района 3 000,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджетов Сухумского, Гулрыпшского и Гадского районов являются остатки денежных средств, сложившиеся на счетах по учету средств бюджетов на 1 января 2020 года.

Общий объем доходов уменьшается на 202 364,3 тыс. рублей и составит 7 913 121,0 тыс. рублей. Изменения показателей доходной части обусловлены поступлением безвозмездной финансовой помощи от специального внебюджетного фонда приватизации Республики Абхазия в сумме 1 431,8тыс. рублей.

В соответствии с Решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально - экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 4 марта 2020 года (далее - Решение) планируемая сумма поступления в 2020 году финансовой помощи Российской Федерацией Республике Абхазия в целях социально - экономического развития уточняется и доводится до показателей в 3 042 833,6 тыс. рублей.

Общий объем расходов Республиканского бюджета на 2020 год увеличен на сумму 661 956,3 тыс. рублей и составит 9 059 386,3 тыс. рублей. (1 265 067,1 общая сумма увеличения расходов)

Расходы распределяются по функциональному и ведомственному признакам бюджетной классификации по следующим направлениям:

– использование остатков средств российской финансовой помощи направляемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в сумме 699 649,8 тыс. рублей;

– закрепление бюджетных ассигнований, в соответствии с Решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально - экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 4 марта 2020 года расходов, в виде условно нераспределенных средств российской финансовой помощи в объеме 99 212,8 тыс. рублей, за распорядителем бюджетных средств Министерством финансов Республики Абхазия;

– закрепление бюджетных ассигнований, на реализацию мер по ликвидации угрозы распространения на территорию Российской Федерации коричневого- мраморного клопа в соответствии с Решением на обеспечение фитосанитарного благополучия на территории Республики Абхазия в объеме 117 780,0 тыс. рублей, за распорядителем бюджетных средств Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия;

– закрепление бюджетных ассигнований на проведение ремонтно-восстановительных работ первого и третьего этажей, лестничного марша в помещении Администрации Президента Республики Абхазия (РП от 7.04.2020 года № 153-рп) в объеме 1 431,8 тыс. рублей, за распорядителем бюджетных средств - Администрация Президента Республики Абхазия;

– на финансирование расходов Арбитражного суда Республики Абхазия в объеме 1 799,2 тыс. рублей;

– на финансирование расходов Государственной службы охраны Республики Абхазия в объеме 1 272,0 тыс. рублей (на охрану здания «Гостевого дома» при КМРА);

– на реализацию Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года, с учетом условий Решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально - экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 4 марта 2020 года и доведения целевых показателей до прогнозируемого уровня закрепляются за распорядителями бюджетных средств бюджетные ассигнования в объеме 343 921,5 тыс. рублей из них:

1. Академии наук Абхазии 25 132,8 тыс. рублей;

2. Центру стратегический исследований при Президенте РА 714,4 тыс. рублей;

3. Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия 15 090,8 тыс. рублей;

4. Абхазскому Государственному университету Республики Абхазия 20 489,7 тыс. рублей;

5. Министерству здравоохранения Республики Абхазия 50 990,5 тыс. рублей;

6. Министерству культуры Республики Абхазия 18 506,0 тыс. рублей;

7. Государственному комитету Республики Абхазия по делам молодежи и спорта 627,5 тыс. рублей;

8. Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия 369,8 тыс. рублей;

9. На увеличение межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме - 212 000,0 тыс. рублей в том числе:

– бюджету Гагрского района 44 000,0 тыс. рублей;

– бюджету Гудаутского района 46 000,0 тыс. рублей;

– бюджету Сухумского района 7 000,0 тыс. рублей;

– бюджету Гулрыпшского района 23 000,0 тыс. рублей;

– бюджету Очамчырского района 17 000,0 тыс. рублей;

– бюджету Ткуарчалского района 19 000,0 тыс. рублей;

– бюджету Галского района 27 000,0 тыс. рублей;

– бюджету города Сухум 29 000,0 тыс. рублей.

Проект закона предусматривает уменьшение расходной части республиканского бюджета на общую сумму 603 110,8 тыс. рублей в том числе:

– по итогам оптимизации штатной численности центральных органов государственного управления Республики Абхазия на сумму 17 469,9 тыс. рублей;

– уточнены расходы на содержание аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия в части охраны здания «Гостевого дома» и других расходов в объеме 3 300,0 тыс. рублей;

– на реализацию Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года, с учетом условий Решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально - экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 4 марта 2020 года 2020 году уменьшаются расходы закрепленные за распорядителем бюджетных средств – министерством финансов Республики Абхазия на сумму 453 100,0 тыс. рублей.

– уменьшены закрепленные за Министерством внутренних дел Республики Абхазия расходы на повышение денежного довольствия и социальных гарантии и материально техническое обеспечение работников органов внутренних дел 114 740,9 тыс. рублей источником финансирования которых предполагается российская финансовая помощь;

– на уменьшение расходов по плану мероприятий Министерства ’ культуры Республики Абхазия на сумму 10 500,0 тыс. рублей;

– на уменьшение расходов по плану мероприятий в сфере молодежной политики 4 000,0 тыс. рублей.