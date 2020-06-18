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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УТВЕРДИЛИ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РА ЗА 2019 ГОД

Новости Понедельник, 27 июля 2020 13:43
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УТВЕРДИЛИ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РА ЗА 2019 ГОД

Сухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов РА за 2019 год.

Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. представил отчет об исполнении бюджета за 2019 год по доходам в сумме 116 908,6 тыс.руб. по расходам в сумме 116 331,1 тыс.руб., остаток средств на 1 января 2020 года составил 3 354,6 тыс. рублей.

 

Доходы Дорожного фонда в 2019 году составили 81 073,1 тыс. руб., по расходам в сумме 68 898,7 тыс. руб., остаток средств на 1 января 2020 - 12 794,0 тыс. руб.

Доходы Пенсионного фонда в минувшем году составили 965 753,3 тыс. руб., расходы – 958454,7 тыс. рублей. Остаток на 1 января 2020г. – 49 042,3 тыс.руб.

Фонд обязательного медицинского страхования исполнил бюджет за 2019 г. по доходам на сумму 37 564,9 тыс.руб., а по расходам – 38 109,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда социального страхования и охраны труда по доходам составил 102 010,4 тыс. руб., а по расходам – 101 705,0 тыс. руб. Остаток на январь 2020 – 7 202.0 тыс.руб.

 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июля 2020 13:57

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