12 АВГУСТА В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ

Сухум. 11 августа 2020. Абхазия-Информ. Муниципальное унитарное предприятие города Сухума «Влдоканал» сообщает, в связи с ремонтными работами по ул. Ардзинба и ул. Званба, 12 августа будет прекращена подача питьевой воды с 00:00 до 20.00 в районах города – в Старом поселке, в районе Колоса и вокзала, центральной части города, ВИЭМе и по ул.Адыгейская.

МУП «Водоканал» заранее приносит извинения жителям столицы за доставленные неудобства.