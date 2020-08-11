12 АВГУСТА В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ
Новости Вторник, 11 августа 2020 17:30
Сухум. 11 августа 2020. Абхазия-Информ. Муниципальное унитарное предприятие города Сухума «Влдоканал» сообщает, в связи с ремонтными работами по ул. Ардзинба и ул. Званба, 12 августа будет прекращена подача питьевой воды с 00:00 до 20.00 в районах города – в Старом поселке, в районе Колоса и вокзала, центральной части города, ВИЭМе и по ул.Адыгейская.
МУП «Водоканал» заранее приносит извинения жителям столицы за доставленные неудобства.
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