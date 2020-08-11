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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 5 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Вторник, 11 августа 2020 18:37
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Сухум. 11 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 111 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 5 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 39 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано 5 пациентов. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 148 человек. Из них 50 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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