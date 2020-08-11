КОЛЛЕКТИВУ МИНЭКОНОМИКИ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ЗАММИНИСТРА

Кристина Озган положительно оценила профессиональные качества Теймураза Миквабия и его работу на должности начальника отдела стратегического и территориального развития Министерства экономики, которую он занимал ранее.

«За время работы с ним, я поняла, что он достаточно подготовлен для должности заместителя министра. Я очень на него рассчитываю и прошу коллектив оказывать ему всяческое содействие», – сказала Кристина Озган.

Теймураз Миквабия поблагодарил вице-премьера за оказанное доверие и отметил, что приложит максимум усилий для оправдания возложенных на него надежд.

«Учитывая, что с коллективом мы хорошо знакомы, уверен, что нас ждет плодотворная, результативная работа», – подчеркнул он.