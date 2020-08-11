КОЛЛЕКТИВУ МИНЭКОНОМИКИ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ЗАММИНИСТРА
Сухум. 11 августа 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу нового заместителя Теймураза Миквабия. Соответствующее Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб 10 августа.
Кристина Озган положительно оценила профессиональные качества Теймураза Миквабия и его работу на должности начальника отдела стратегического и территориального развития Министерства экономики, которую он занимал ранее.
«За время работы с ним, я поняла, что он достаточно подготовлен для должности заместителя министра. Я очень на него рассчитываю и прошу коллектив оказывать ему всяческое содействие», – сказала Кристина Озган.
Теймураз Миквабия поблагодарил вице-премьера за оказанное доверие и отметил, что приложит максимум усилий для оправдания возложенных на него надежд.
«Учитывая, что с коллективом мы хорошо знакомы, уверен, что нас ждет плодотворная, результативная работа», – подчеркнул он.