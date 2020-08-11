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Абхазия Информ

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД ИЗ МОСКВЫ В СУХУМ ПОДОРОЖАЛИ ЗА ГОД В СРЕДНЕМ НА 16%

Новости Среда, 12 августа 2020 12:23
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БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД ИЗ МОСКВЫ В СУХУМ ПОДОРОЖАЛИ ЗА ГОД В СРЕДНЕМ НА 16%

МОСКВА, /ТАСС/. Стоимость билетов на поезд из Москвы в Сухум за год в среднем увеличилась на 16%. Это следует из материалов сервиса Tutu.ru.

В крупнейший город Абхазии и ее столицу – Сухум – приезжают на поезде чаще всего из Москвы, Ростова-на-Дону и Адлера. Первый поезд после снятия временных ограничений на границе России и Абхазии отправился в Сухум из Москвы 7 августа.

 

 

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru, средний чек по билетам из Москвы вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. Билеты в одну сторону обходятся в среднем в 4 972 рубля – на 702 рубля дороже, чем годом ранее. Рост среднего чека по направлению Ростов-на-Дону – Сухум – еще более существенный, на +35%, с 1 869 до 2 519 рублей.

Заметно подорожали билеты в Сухум из Санкт-Петербурга – на 30%, с 5 170 до 6 702 рублей.

В Tutu.ru отметили, что еще одно популярное направление для путешествий в Абхазию – Гагра. В этот город на данный момент больше всего поездок запланировано из Ростова-на-Дону, Краснодара и Москвы, несмотря на рост среднего чека по этим направлениям почти в полтора раза. Билеты из Петербурга в Гагру обходятся в среднем дороже на 29% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметен рост среднего чека за железнодорожные билеты в Гагру из Воронежа (+79%) и Сочи (+62%).

В Сухум из Сочи

Многие отдыхающие добираются в Абхазию из Сочи, причем не только на поезде, но и на электричке, автобусе или даже просто пешком. Средний чек для железнодорожных билетов Сочи – Сухум вырос на 12% по сравнению с прошлым годом с 788 до 886 рублей.

Кроме того, существует и «единый» билет, благодаря которому легко добраться из южных городов России – Cочи и Адлера – на абхазские пляжные курорты и обратно. С 5 августа поездки по нему возобновились, перевозки осуществляются с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Стоимость автобусной части проезда осталась на уровне 2019 года.

На поезда в Сочи в августе – сентябре больше всего покупают билеты из Краснодара, Москвы и Ростова-на-Дону. Средние чеки по билетам из Краснодара и Ростова-на-Дону сократились на 3% и 6% соответственно. А вот билеты из Москвы обходятся в дороже на 17%: средний чек подрос с 5 538 до 6 479 рублей.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 12 августа 2020 12:26

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