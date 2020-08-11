РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ИЗУЧАТ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АБХАЗСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Кристина Озган отметила, что решение о создании рабочей группы для изучения состояния энергетического комплекса Абхазии было принято в мае 2020 года на встрече президента Абхазия Аслана Бжания с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.

Сухум. 12 августа 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание рабочей группы с участием генерального директора РУП «Черноморэнерго» Михаила Логуа и экспертов АО «Техническая инспекция ЕЭС» и Центра технического надзора ПАО «Россети» Российской Федерации.

«Один из ключевых вопросов, поднятых на встрече – это возможность поставки электроэнергии из России в Абхазию в период осенне-зимнего максимума. В это время в Абхазии образовывается значительный дефицит электроэнергии», – сказала Кристина Озган.

Еще один важный вопрос, по ее словам, это обеспечение Абхазии электроэнергией на период возможной остановки Ингур-ГЭС для проведения ремонтных работ.

«Нам необходимо предметно изучить и проработать эти вопросы для составления соответствующих рекомендаций», – отметила Кристина Озган.

Глава российской делегации, заместитель директора по аудиту и анализу технического состояния электрических сетей АО «Техническая инспекция ЕЭС» Дмитрий Померанец подчеркнул, что хорошо понимает стоящие перед рабочей группой задачи.

«Наш отчет будет содержать в себе набор первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий. И как раз первоочередные и среднесрочные будут направлены на то, что нужно сделать до создания ремонтной схемы и, частично, во время ее создания», – отметил он.

По словам Михаила Логуа, по прогнозам в 2020 году уже в ноябре Абхазия потребит свою долю электроэнергии, вырабатываемой Ингур-ГЭС (40%).

«Таким образом, нам будет необходима поддержка не только на тот период, когда Ингур-ГЭС будет на ремонте», – отметил он.

Кристина Озган подчеркнула, что для Абхазии это очень серьезный вопрос и серьезная нагрузка.

«От того, насколько результативно вы проведете работу, будет зависеть перспектива решения вопроса», – сказала она, обращаясь к российским экспертам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.