ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ СЕМЬ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Сухум. 12 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 131 гражданина, диагноз COVID-19 подтвержден у 7 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них детей 6 человек, пациентов с тяжелой степенью протекания заболевания – 3. Поступил один пациент. Выписан один пациент.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 155 человек. Из них 51 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.