ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ СЕМЬ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19
Сухум. 12 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 131 гражданина, диагноз COVID-19 подтвержден у 7 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них детей 6 человек, пациентов с тяжелой степенью протекания заболевания – 3. Поступил один пациент. Выписан один пациент.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 155 человек. Из них 51 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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