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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ СЕМЬ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Новости Среда, 12 августа 2020 17:55
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Сухум. 12 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 131 гражданина, диагноз COVID-19 подтвержден у 7 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них детей 6 человек, пациентов с тяжелой степенью протекания заболевания – 3. Поступил один пациент. Выписан один пациент.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 155 человек. Из них 51 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 12 августа 2020 18:41

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