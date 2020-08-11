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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЧС ВЕДУТ ПОИСКИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости Среда, 12 августа 2020 18:10
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Сухум. 12 августа 2020. Абхазия-Информ. 11 августа, приехавшаяна отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга молодая пара - оба 1998 года рождения, ездила на арендованном квадроцикле. 

В районе девятого километра дороги ведущей к озеру Рица, молодой человек не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл опрокинулся  и упал с обрыва в реку.

Водитель получил незначительные травмы. Мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. Девушку на месте ДТП найти не удалось, поэтому было принято решение искать ее в реке.

В поисках задействованы спасатели ПСЧ Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам.

С наступлением темноты поиски были приостановлены и продолжены сегодня, 12 августа.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 12 августа 2020 18:15

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