СОТРУДНИКИ МЧС ВЕДУТ ПОИСКИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 12 августа 2020. Абхазия-Информ. 11 августа, приехавшаяна отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга молодая пара - оба 1998 года рождения, ездила на арендованном квадроцикле.

В районе девятого километра дороги ведущей к озеру Рица, молодой человек не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку.

Водитель получил незначительные травмы. Мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. Девушку на месте ДТП найти не удалось, поэтому было принято решение искать ее в реке.

В поисках задействованы спасатели ПСЧ Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам.

С наступлением темноты поиски были приостановлены и продолжены сегодня, 12 августа.