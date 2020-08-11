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Абхазия Информ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В VI АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРАХ – 2020

Новости Среда, 12 августа 2020 18:55
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В VI АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРАХ – 2020

Сухум. 12 августа 2020. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба принял воздушное судно, на котором, представители и команды Министерства обороны Республики Абхазия, вылетели в Москву для участия в VI Армейских международных играх – 2020, по приглашению министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу.

Министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа, отмечая особую значимость участия наших военнослужащих в  Армейских международных играх – 2020, пожелал успехов командам. 

«Мы надеемся, что вы на должном уровне, достойно представите Вооруженные силы, нашу страну в  Армейских международных играх» – сказал он.

Армейские международные игры будут проходить с 23 августа по 5 сентября.

Церемония открытия состоится 23 августа 2020 г. на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Московская область).

Команды Минобороны Абхазии примут участие в конкурсах «Танковый биатлон», «Мастер оружейник», «Полевая кухня», а также представят республику на Фестивале национальных культур «Дружба без границ» в рамках культурно-художественного сопровождения Армейских международных игр – 2020.

За пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. В этом году Министерством обороны Российской Федерации приглашены для участия в  Армейских международных играх 2020 года военные из 90 государств, в том числе стран НАТО.

По словам Министра обороны Российской Федерации в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью шесть тысяч человек.

Об этом сообщает сайт Минобороны Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 12 августа 2020 19:12

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