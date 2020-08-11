15 АВГУСТА В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН ОХОТЫ

«Сезон традиционно открывается с охоты на перепела. За сутки можно подстрелить не более 20 перепелов. С 1 октября будет разрешена и охота на зверей – копытных животных и хищников», – уточнил в эфире Абхаского ТВ председатель Абхазохотрыболовобщества Хаджарат Квициния.

Сухум. 13 августа 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии с 15 августа официально открывается охотничий сезон. Охотиться на территории республики можно будет по 15 марта 2021 года.

В Абхазии разрешается охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, волка, шакала. Запрещается охотиться на все виды зверей и птиц, внесенных в Красную книгу. В числе таких животных: благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц. Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, в заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах республики и на расстоянии трех километров вокруг них.

Охотятся на пернатую дичь в основном с помощью ружья и легавых собак. Традиционный способ добычи перепелов с применением ловчих птиц (ястребов) практически утрачен в Абхазии.

Ежегодно экологи проводят контрольно-инспекционные проверки с целью выявления нарушений правил охоты, сказал Абхазия-Информ представитель Управления экологии и охраны природы Тимур Дзыба.

Проверки проходят во всех районах республики от Гагрского до Галского. В ходе проверок задерживают нарушителей, составляют протоколы об административных правонарушениях, после чего применяются штрафные санкции.

«Если имеются факты о наличии запрещенных орудий лова птиц , в частности световых устройств, электронных манков с записью голосов перепелов , то они изымаются у нарушителей и уничтожаются по акту конфиската», – подчеркнул Тимур Дзыба.

Правила охоты неизменны, сроки определены. Любой охотник должен иметь при себе членский билет Охотобщества , разрешение на ношение хранение охотничьего оружия, квитанцию об уплате пошлины в размере 200 рублей сроком на восемь месяцев.

Запрещается иметь при себе автоматическое оружие и оружие армейского образца. Запрещается также отлов и содержание в неволе диких зверей и птиц, а также их молодняка, добавил Тимур Дзыба.