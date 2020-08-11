ОСУЖДЕН ЗА УБИЙСТВО

Сухум. 13 августа 2020. Абхазия-Информ. В Верховном суде, под председательством судьи Барциц А.В. окончено рассмотрение уголовного дела по обвинению Пкин Ахры Родиковича обвиняемого по 2 статьи 32, п. п. «в», «ж», и «з» части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РА (умышленное убийство лица находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, по найму). Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.

Пкин Ахра Родикович, 04 июля 1979 года рождения, уроженец г. Гудаута Абхазской АССР, проживавший в Республике Адыгея, РФ, со средним образованием, имеющий двух детей, до ареста работавший слесарем в ООО «Строй-Вектра», – признан виновным и осужден за то, что вступил в преступный сговор с Гулия Лили Едратовной и за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей, по предварительному сговору с Шерозия А.В. совершил умышленное убийство жителя г. Гагра - Анкваб Валерия Шикуровича.

Пкин А.Р. 1 мая 2019 года был задержан оперативным службами РА, уголовное дело в отношении него было возобновлено производством.

Пкин А.Р., являясь исполнителем убийства по найму, и реализуя общий преступный умысел, 18 января 2017 года, в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, вместе с Шерозия А.В., прибыли в поселок Аспа Гагрского района, по месту работы заказчика преступления – Гулия Л.Е. Там Пкин А.Р. получил от Гулия ключи от входной двери квартиры, расположенной по адресу: город Гагра, улица Лакоба, дом 7, кв.64, где женщина проживала вместе с супругом Анкваб В.Ш.

Прибыв по указанному адресу, Пкин А.Р., действуя согласно сговору с распределением ролей, направился в квартиру, где находился Анкваб В.Ш., с помощью ключей открыл входную дверь и обнаружил лежащего на кровати Анкваб В.Ш., находящегося в беспомощном состоянии. Реализуя преступный умысел, направленный на убийство по найму и из корыстных побуждений, Пкин совершил убийство путем закрытия дыхательных путей и сдавливания трахеи в ее верхнем отделе.

По результатам рассмотрения уголовного дела Пкин А.Р., признан виновным и осужден к лишению свободы на срок в виде 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, 14 августа 2018 года Верховным судом РА Гулия Л.Е. признана виновной в организации умышленного убийства и осуждена на 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Шерозия В.Ш. признан виновным за пособничество в умышленном убийстве и осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в отношении Гулия Л.Е. и Шерозия А.В. вступил в законную силу и они в настоящее время отбывают наказание.