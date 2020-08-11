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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ТПП ПОСЕТИЛИ ОРЕХОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Новости Четверг, 13 августа 2020 12:53
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СОТРУДНИКИ ТПП ПОСЕТИЛИ ОРЕХОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 13 августа 2020. Абхазия-Информ. Эксперты Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия посетили Галский район. В рамках рабочей поездки они встретились с и.о. главы Администрации района Константином Пилия.

В беседе с руководителем района начальник Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства ТПП Лана Киут, сообщила о деятельности палаты, связанной со сбором информации о произрастающих в районах сельскохозяйственных культурах и их объемах, с целью усовершенствования процесса сертификации происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Абхазия, и проведения паспортизации предприятий и организаций.

В сопровождении представителя Администрации Рамина Чехерия, эксперты палаты посетили ореховые плантации в селах Шашикуара и Репи. Три из них – участки НИИ с\х общей площадью более 140 га, переданные в ведение Администрации района. На них высажены около 45 тысяч корней фундука. Посадка ореха проводилась в 2013 году. В сезон сбора фундука к работе привлекают до 40 местных жителей.

На ореховых плантациях индивидуальных предпринимателей Руслана Басария и Шакрыма Догуа, общей площадью 60 га арендованных земель, растет около 25 тысяч корней молодого ореха, высаженного три года назад. По словам владельцев плантации, в качестве удобрения используется только аммофоска.

С одного корня собирается до 2 кг орехов. Фундук реализуется на местном рынке, при благоприятных условиях и больших объемах рассматривается вопрос экспорта продукции.

Работа по посещению производственных объектов, в том числе пунктов выращивания, обработки и сбора сельхозпродукции, проводится экспертами ТПП на регулярной основе, во взаимодействии с администрациями городов и районов.

Об этом сообщает сайт ТПП РА.

https://www.tppra.org/news/sotrudniki-tpp-posetili-orekhovye-plantatsii-galskogo-rayona.html

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