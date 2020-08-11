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Абхазия Информ

15 АВГУСТА В АБХАЗИИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Новости Четверг, 13 августа 2020 14:00
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15 АВГУСТА В АБХАЗИИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 13 августа 2020. Абхазия-Информ. Ежегодно 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца.

Добровольцы всегда приезжают заранее, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных началу войны.  В этот день 14 августа, ветераны грузино-абхазской войны, добровольцы, семьи погибших и др.,  возлагают венки и цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Парке Славы, в Сухуме.

В тот же день участники мероприятия посещают могилы президентов Абхазии В. Г. Ардзинба в селе Нижняя Эшера и С. В. Багапш в – селе Джгерда.

На вечер запланирован показ фильма о начале Отечественной войны народа Абхазии, затем на Красном мосту, пройдет акция «Свеча памяти».    

15 августа 2020 года утром участники мероприятия возложат цветы к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной Войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Гудауте

Празднования завершаться концертом посвященным празднованию Дня добровольца, который пройдет в Государственном музей Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба.

Ожидается приезд представителей добровольческих организаций – до 125 человек из Северной Осетии, Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик, из Адыгеи и представители казачества России.

***

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и уже на следующий день в республику прибыли первые добровольцы c Северного Кавказа.

За время боевых действий на помощь Абхазии пришли более двух тысяч добровольцев из братских республик Северного Кавказа, из разных городов России и других стран. 51 человек был удостоен звания «Герой Абхазии», 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали «За отвагу». В время войны погибли более 260 добровольцев.

 

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