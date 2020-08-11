АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ТЕННИСИСТКОЙ АМИНОЙ АНШБА

«Для меня большая честь пожать руку чемпионке Европы среди молодёжи и будущей первой ракетке мира. Договорились?! Это все, что мы от вас ожидаем», – тепло приветствовал президент юную чемпионку.

Аслан Бжания выразил благодарность Амине за ее выдающееся достижения, популяризацию Абхазии в мире, а также спорта внутри страны.

Амина Аншба рассказала президенту о своих планах на будущее. Глава государства интересовался, в каких международных турнирах она планирует принять участие в ближайшее время. Спортсменка с сожалением констатировала, что сейчас у нее нет такой возможности из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, а соревнования в основном проходят в Европе.



Президент и теннисистка обсудили вопросы развития тенниса в Абхазии и в целом мировые тенденции в этом виде спорта.

Амина Аншба и ее мать Эмма Кортава поблагодарили Президента за внимание и поддержку.

Во встрече принял участие депутат Народного Собрания Астамур Аршба.

Амина Аншба – первая абхазская теннисистка, принимавшая участие в юниорских турнирах «Большого шлема»: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).