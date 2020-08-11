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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ТЕННИСИСТКОЙ АМИНОЙ АНШБА

Новости Четверг, 13 августа 2020 19:25
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ТЕННИСИСТКОЙ АМИНОЙ АНШБА

Сухум.13 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с абхазской теннисисткой  Аминой Аншба.

«Для меня большая честь пожать руку чемпионке Европы среди молодёжи и будущей первой ракетке мира.  Договорились?! Это все, что мы от вас ожидаем», – тепло приветствовал президент юную чемпионку.

Аслан Бжания  выразил благодарность Амине  за ее выдающееся достижения, популяризацию Абхазии в мире, а также спорта внутри страны.

Амина Аншба рассказала президенту   о своих планах на будущее.  Глава государства интересовался, в каких международных турнирах она планирует принять участие в ближайшее время. Спортсменка с сожалением констатировала, что сейчас у нее нет такой  возможности из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, а соревнования в основном проходят в Европе.

Президент и теннисистка обсудили вопросы развития тенниса в Абхазии и в целом мировые тенденции в этом виде спорта.

Амина Аншба и ее мать Эмма Кортава поблагодарили Президента за внимание и поддержку.

Во встрече принял участие депутат Народного Собрания Астамур Аршба.

Амина Аншба – первая абхазская теннисистка, принимавшая участие в юниорских турнирах «Большого шлема»: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 13 августа 2020 19:28

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