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Абхазия Информ

ДВОЕ БОЛЬНЫХ COVID-19 НАПРАВЛЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ В СОЧИ

Новости Четверг, 13 августа 2020 19:28
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ДВОЕ БОЛЬНЫХ COVID-19 НАПРАВЛЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ В СОЧИ

Сухум.13 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у одного из них. Это пациент, который накануне был госпитализирован в Гудауту (согласно симптоматике) и сегодня лабораторно подтверждён. 

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано семь пациентов. Один пациент из Гудаутского госпиталя транспортирован в город Сочи в специализированную больницу для оказания специфической медицинской помощи по основному диагнозу.

Кроме того, из города Гагра отправлена гражданка России с подтвержденным COVID -19 тоже для лечения в г. Сочи. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 156 человек. Из них 58 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 13 августа 2020 19:36

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