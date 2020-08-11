ДВОЕ БОЛЬНЫХ COVID-19 НАПРАВЛЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ В СОЧИ

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у одного из них. Это пациент, который накануне был госпитализирован в Гудауту (согласно симптоматике) и сегодня лабораторно подтверждён.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано семь пациентов. Один пациент из Гудаутского госпиталя транспортирован в город Сочи в специализированную больницу для оказания специфической медицинской помощи по основному диагнозу.

Кроме того, из города Гагра отправлена гражданка России с подтвержденным COVID -19 тоже для лечения в г. Сочи.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 156 человек. Из них 58 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.