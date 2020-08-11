В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 28-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ

Сухум.14 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня по всей Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные началу Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. В этот день ветераны войны, семьи погибших, руководство страны, представители министерств и ведомств, школьники и жители республики приходят в парк Славы, чтобы возложить венки и цветы к Мемориалу защитникам Отечества и тем самым отдать дань памяти всем, кто не дожил до Победы или умер от ран после войны.

Затем руководители Абхазии возложат цветы к мемориалам Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и Второго Президента Сергея Васильевича Багапша в селе Джгярда.

Во всех действующих православных приходах страны пройдут божественные литургии, родные и близкие ставят поминальные свечи, оставшиеся в живых ветераны посещают могилы своих однополчан.

Этот день вошел в историю Абхазии, как День памяти защитников Отечества. 28 лет назад Грузия развязала войну с маленькой, но непокорной республикой. 14 августа 1992 года 58 единиц бронетехники и более двух тысяч грузинских военных с артиллерией вошли на территорию республики, чтобы осуществить план оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч».

Войска Грузии под предлогом взятия под охрану железной дороги ночью вторглись на территорию республики и уже к утру вышли к посёлку Охурей. По пути оставляли часть войск для захвата близлежащих от трассы населённых пунктов.

Первый бой приняли бойцы-резервисты из Отдельного полка внутренних войск (ОПВВ) Абхазии в районе Охурейского поста. После отступления они закрепились на Красном мосту.

Грузинские гвардейцы с первых дней встретили отпор от абхазского ополчения, составившего основу Вооруженных сил Абхазии под руководством легендарного Владислава Ардзинба.

С первых дней войны на помощь абхазам пришли через горные перевалы добровольцы из республик Северного Кавказа, представители Донского и Кубанского казачества, Придестровья, представители абхазских диаспор Турции, Иордании, Сирии.

Эту войну маленького народа с многомиллионным грузинским государством называли одной из самых кровопролитных на постсоветском пространстве.

Помимо ужаса военных действий на фронтах, самый леденящий душу факт, оставшийся в истории этой войны – это сбитый вертолет с беженцами с детьми из блокадного Ткуарчала 14 декабря 1992 г.

Война продолжалась 413 дней и завершилась победой народа Абхазии 30 августа. В результате боевых действий с абхазской стороны погибли более 2700 человек, до 5000 человек получили различные ранения, до 200 числились пропавшими без вести. 11 млрд долларов – примерная сумма экономического ущерба инфраструктуре Абхазии, нанесенного войной.