КОРОНАВИРУС ВЫЯВЛЕН У 49 ИЗ 134 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 человек , диагноз COVID-19 подтвердился у 49 из них.

Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 14 октября следующая.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 168 человек, у 147 из них диагноз COVID-19 подтвержден, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 25, выписано 10 пациентов.

В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 6 человек.

Всего выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно, 1100 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2479 человек, 23 летальных случая.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.