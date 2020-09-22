КОРОНАВИРУС ВЫЯВЛЕН У 49 ИЗ 134 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН
Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 14 октября следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 человек , диагноз COVID-19 подтвердился у 49 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 168 человек, у 147 из них диагноз COVID-19 подтвержден, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 25, выписано 10 пациентов.
В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 6 человек.
Всего выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно, 1100 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2479 человек, 23 летальных случая.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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