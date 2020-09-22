ПОТЕРПЕВШИЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ СОТРУДНИЧАТЬ СО СЛЕДСТВИЕМ

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Новости Четверг, 15 октября 2020 11:26
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Сухум. 15 октября 2020. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии предоставило информацию о ходе расследования уголовного дела по факту имевшего место 5 октября в г. Сухум разбойного нападения.

Как ранее сообщалось, утром 5 октября текущего года в дежурную часть столичного УВД поступило сообщение о разбойном нападении в торговом помещении магазина «Гумиста» в центре Сухума.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой установила, что примерно в 10:30, четверо неустановленных лиц в масках черного цвета и камуфляжной форме, вооруженные огнестрельным оружием, путем свободного доступа проникли в помещение магазина «Гумиста» по ул. Пр. Аиааира, в котором, под угрозой применения оружия, завладели сумкой с денежными средствами и ювелирными изделиями, после чего скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

В тот же день сотрудники уголовного розыска обнаружили сожжённый автомобиль марки «Toyota Mark X», на котором скрылись преступники на ул. Армейская в Сухуме. 

На основании собранной информации, подкрепленной не только первичными объяснениями двух реализаторов павильонов в магазине «Гумиста», но и видео материалом с места происшествия, следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, а так же незаконных приобретения, хранении, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Но в деле есть один немаловажный нюанс. Заявление о совершении преступления владельцы торговых точек магазина «Гумиста» не подают, изменив свои первичные объяснения. Более того, предполагаемые потерпевшие категорично отказываются сотрудничать со следствием, чем могут препятствовать ходу расследования данного уголовного дела.

Уполномоченный орган МВД расследует уголовное дело без «потерпевших», какими бы доводами не руководствовались участники событий и владельцы магазина, отрицая факт разбойного нападения и причиненного ущерба.

На сегодня оперативным путем установлен ряд подозреваемых в причастности к совершению данного преступления. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 15 октября 2020 11:28

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