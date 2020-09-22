ПП «АЙТАИРА»: ТРЕБОВАНИЕ НЕМЕДЛЕННОГО ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ – ЭТО ПОЛНЫЙ АБСУРД!

«Только полным абсурдом можно назвать требования «немедленного введения чрезвычайного положения на всей территории Республики Абхазия», «перенаправить финансовые средства» из расходной части республиканского бюджета и внебюджетных фондов на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией и одновременно «разработать и представить план антикризисных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране», – говорится в заявлении ПП «Айтаира».

Сухум. 15 октября 2020. Абхазия-Информ. Политическая партия «Айтаира» выступила с заявлением в ответ на заявления РОО «Аруаа» и ОО «Абхазское народное движение» в которых они обвиняют президента и премьер-министра в якобы «бездействии властей в условиях распространения пандемии коронавируса».

Ниже представлен полный текст заявления.

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Заявление ПП «Айтаира»

РОО «Аруаа» и ОО «Абхазское народное движение» сделали заявления, в которых обвиняют президента и премьер-министра в якобы «бездействии властей в условиях распространения пандемии коронавируса».

И дело не только в том, что с недавних пор оппозиционные общественные организации явно перегибают (это в их привычках), сколько в том, что в этих согласованных заявлениях смешаны абсурдные требования и политически непорядочные попытки выдать за свои предложения то, чем ежедневно занимается исполнительная власть во взаимодействии с российскими коллегами.

Начнем с того, что «решение об открытии государственной границы и снятии всех ограничительных и санитарных мер на КПП «Псоу» было принято, в том числе, на фоне провоцируемых оппозиционерами митингов с требованиями открыть границу. Именно их сторонники устраивали акции протеста в Гагре и именно их сторонники в социальных сетях наперебой требовали снять все ограничения, открыть границу и «спасти» экономику.

Ограничительные меры были сняты. Но теперь и это плохо.

Вообще, если читать участившиеся заявления оппонентов, складывается впечатление, что им важно одно – только стало бы хуже, чтобы обвинить власти в «выходе ситуации из-под контроля», в провале социально-экономической политики, во всех грехах оптом.

И, конечно же, они не вспомнят, что все доступные государству меры предпринимались и предпринимаются: обеспечивается медикаментами и необходимыми расходными материалами Гудаутский ковид-госпиталь, лаборатории, организовано вахтенное дежурство российских специалистов – врачей, лаборантов, почти весь медперсонал страны посменно дежурит в госпитале. Им это упоминать политически нецелесообразно!

Не задаются и важные вопросы: откуда все это могло взяться, если бы власти не проводили необходимую работу? На какие средства приобретаются все медпрепараты, если новоиспеченные оппозиционеры, покидая коридоры власти в январе-марте этого года, в государственной казне оставили только ветер?

Мы обращались с предложением к нынешней власти опубликовать всю информацию о том, кем и на что транжирились государственные финансы, когда страной руководили ставленники «Аруаа» и нынешние представители АНД. К сожалению, к нам не прислушались. А зря. Народ бы знал сегодня, кто учит правильно управлять государством!

Вы, оппозиция, конечно же, знаете, что уже отработан механизм взаимодействия с российскими коллегами, определенное время предпринимаются меры по оперативным действиям в случае распространения новой волны вируса, прорабатываются вопросы о разворачивании в Абхазии мобильного госпиталя Минобороны России, о поставках в республику новой партии медикаментов и современного медоборудования, о приглашении российских специалистов, о переоборудовании некоторых лечебных учреждений под ковид-стационары.

Но, побывавшие во власти, вы так же хорошо знаете, что, прежде чем окончательно решить вопросы межгосударственного сотрудничества, об этом говорить не принято. И вы воспользовались этим, решили сыграть на опережение, зная, что переговоры с российской стороной уже ведутся. Чтобы потом, когда власть реализует на практике договоренности, разрываться в новых заявлениях и соцсетях: «видите, граждане, это мы их заставили!» Это дешевые и нечистоплотные политические трюки.

Только полным абсурдом можно назвать требования «немедленного введения чрезвычайного положения на всей территории Республики Абхазия», «перенаправить финансовые средства» из расходной части республиканского бюджета и внебюджетных фондов на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией и одновременно «разработать и представить план антикризисных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране!»

Скажите, среди вас есть реальные экономисты, которые могли бы вам объяснить, что в Республике Абхазия это практически невозможно? В стране, которую вы оставили без инфраструктурных проектов, без сельского хозяйства и промышленности, с провальным бюджетом, пустой казной, пустыми внебюджетными фондами, где за 6 лет вашего правления понятие «экономика» лишилась всякого практического значения (не это ли реальная «преступная халатность?), требовать «чрезвычайное положение» со «стабилизацией социально-экономической ситуации» невозможно!

Это невозможно потому, что государственный бюджет Республики Абхазия – это социальный бюджет. Изъять средства оттуда – значит отнять пособия у инвалидов войны, лишить и без того скудных средств другие фонды, прекратить все социальные выплаты. Если это сделать, то станет еще хуже нашим гражданам. А вам, наоборот, политически выгодно.

Навредить благополучию и здоровью граждан, независимо от их политической принадлежности, легко. Достаточно в сложный момент усердно раскачивать страну заявлениями-ультиматумами. Вместо того, чтобы проявить гражданскую ответственность и публично поддержать вводимые властями ограничительные меры, использовать свой авторитет, когда он есть, и оказывать необходимое воздействие на общественное мнение, убеждая людей придерживаться этих мер, мы видим только грубое политическое интриганство, направленное на провоцирование социальной дестабилизации.

Время ли для этого?

ПП «Айтаира»

14.10. 2020