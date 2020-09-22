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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МВД КОНТРОЛИРУЮТ СОБЛЮДЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Новости Четверг, 15 октября 2020 12:08
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СОТРУДНИКИ МВД КОНТРОЛИРУЮТ СОБЛЮДЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Сухум. 15 октября 2020. Абхазия-Информ. МВД Абхазии осуществляет контроль за соблюдением ограничительных мер гражданами по нераспространению корона вирусной инфекции.

Министр ВД Абхазии Дмитрий Дбар провел совещание с заместителями, руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, сообщает сайт МВД РА.

В частности, министр поручил начальникам районных отделов взять под личный контроль деятельность свадебных залов и иных помещений для проведения массовых торжеств.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ответственно за соблюдение установленных норм деятельности на объектах розничной торговли, общепита и всех предприятий, работающих в сфере контактных услуг.

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом возложен на подразделения Госавтоинспекции МВД.

Патрульные службы проводят работу по информированию граждан о необходимости соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 15 октября 2020 12:23

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