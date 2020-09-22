СОТРУДНИКИ МВД КОНТРОЛИРУЮТ СОБЛЮДЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Сухум. 15 октября 2020. Абхазия-Информ. МВД Абхазии осуществляет контроль за соблюдением ограничительных мер гражданами по нераспространению корона вирусной инфекции.
Министр ВД Абхазии Дмитрий Дбар провел совещание с заместителями, руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, сообщает сайт МВД РА.
В частности, министр поручил начальникам районных отделов взять под личный контроль деятельность свадебных залов и иных помещений для проведения массовых торжеств.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ответственно за соблюдение установленных норм деятельности на объектах розничной торговли, общепита и всех предприятий, работающих в сфере контактных услуг.
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом возложен на подразделения Госавтоинспекции МВД.
Патрульные службы проводят работу по информированию граждан о необходимости соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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