СОТРУДНИКИ ГАИ ПРОВЕРЯЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В СУХУМЕ

Обязательный масочный режим введен для всех водителей и пассажиров, также в салонах должна соблюдаться социальная дистанция.

Сухум. 15 октября 2020.Абхазия-Информ. В связи с принятыми в Абхазии мерами против распространения коронавирусной инфекции ношение защитной маски и других средств индивидуальной защиты стало обязательным в общественном транспорте. Контроль за соблюдением временных мер в условиях пандемии ведут сотрудники Управления ГАИ Абхазии.

Сотрудники ГАИ проводят рейды в Сухуме, останавливают общественный транспорт – автобусы и маршрутные такси, входят в салоны и проводят профилактическую работу с водителями, пассажирах, пытаясь убедить их в том, что надевая маски и перчатки они защищают себя и других от инфекции, призывают соблюдать всевозможные меры безопасности, минимизируя риск заражения ковидом.

В салонах всех городских автобусов и троллейбусов висят таблички с предупреждением не входить в салон без средств индивидуальной защиты.

По словам начальника УГАИ МВД РА Батала Агрба, о временных мерах предупреждены руководители всех государственных и частных предприятий, занимающиеся пассажира-перевозками по Абхазии.

В маршрутных такси, автобусах и троллейбусах пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию в салоне в т.н. «шахматном порядке», т.е. занимать места через одно сиденье.

Водители обязаны быть не только в масках и перчатках, но и использовать санитайзеры, поскольку работают без кондукторов и сами производят расчёт с пассажирами.

По приказу министра внутренних дел РА Дмитрия Дбар, рейды по проверке соблюдения ограничительных мер сотрудники ГАИ будут проводить ежедневно во всех районах и городах республики.

Об этом сообщает сайт МВД РА.