 

В мире

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября…
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГАИ ПРОВЕРЯЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 15 октября 2020 12:24
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ ГАИ ПРОВЕРЯЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В СУХУМЕ

Сухум. 15 октября 2020.Абхазия-Информ. В связи с принятыми в Абхазии мерами против распространения коронавирусной инфекции ношение защитной маски и других средств индивидуальной защиты стало обязательным в общественном транспорте. Контроль за соблюдением временных мер в условиях пандемии ведут сотрудники Управления ГАИ Абхазии.

Обязательный масочный режим введен для всех водителей и пассажиров, также в салонах должна соблюдаться социальная дистанция.

Сотрудники ГАИ проводят рейды в Сухуме, останавливают общественный транспорт – автобусы и маршрутные такси, входят в салоны и проводят профилактическую работу с водителями, пассажирах, пытаясь убедить их в том, что надевая маски и перчатки они защищают себя и других от инфекции, призывают соблюдать всевозможные меры безопасности, минимизируя риск заражения ковидом.

В салонах всех городских автобусов и троллейбусов висят таблички с предупреждением не входить в салон без средств индивидуальной защиты.

По словам начальника УГАИ МВД РА Батала Агрба, о временных мерах предупреждены руководители всех государственных и частных предприятий, занимающиеся пассажира-перевозками по Абхазии.

В маршрутных такси, автобусах и троллейбусах пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию в салоне в т.н. «шахматном порядке», т.е. занимать места через одно сиденье.

Водители обязаны быть не только в масках и перчатках, но и использовать санитайзеры, поскольку работают без кондукторов и сами производят расчёт с пассажирами.

По приказу министра внутренних дел РА Дмитрия Дбар, рейды по проверке соблюдения ограничительных мер сотрудники ГАИ будут проводить ежедневно во всех районах и городах республики.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 15 октября 2020 12:28

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ МВД КОНТРОЛИРУЮТ СОБЛЮДЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.