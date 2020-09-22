РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА - В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Эти рекомендации были разбиты на четыре части и касались социальной, медицинской, экономической и банковской сфер.

Сухум. 15 октября 2020. Абхазия-Информ. 13 октября депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия выразили обеспокоенность неблагоприятной ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Абхазия и обратились к Президенту Республики Абхазия Аслану Бжания и Премьер-министру Республики Абхазия Александру Анкваб с рекомендациями дополнить действующие ограничительные меры. http://abkhazinform.com/item/11690-parlamentarii-rekomenduyut-dopolnit-dejstvuyushchie-ogranichitelnye-mery

В частности депутаты предлагали закрыть на карантин все общеобразовательные и дошкольные учреждения, пункты общепита, спортивные школы, музеи, театры и другие учреждения культуры, усилить меры санитарного контроля в общественном транспорте, на продуктовых, вещевых рынках и магазинах и многое другое.

Была в этом обращении и просьба депутатов поддержать национальную систему здравоохранения, а также предлагалось рассмотреть Кабинету Министров меры «с целью поддержки потребителей финансовых услуг, снижения рисков их финансового благополучия».

Хорошо когда депутаты заботяться о своих избирателях, вот только не все так просто, как кажется.

Стоит отметить, что в этот же день – 13 октября, президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 17 сентября 2020 года, No 370-рп «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19». http://abkhazinform.com/item/11687-s-15-oktyabrya-v-abkhazii-vvodyatsya-dopolnitelnye-ogranicheniya

Более того, этот документ был размещен на сайте главы государства до того, как письмо парламентариев попало в СМИ.

Читаем Распоряжение: Запретить на территории Республики Абхазия проведение с 5 октября 2020 года – свадебных и иных массовых торжественных мероприятий; с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно – массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий; запретить с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы); запретить с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно деятельность детских дошкольных учреждений; общеобразовательных учреждений; образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций); СПА-салонов, саун, массажных салонов» и т.д.

То есть, по сути, президент в своем Распоряжении уже предусмотрел все то, что депутаты предлагали в своем обращении по социальном разделу и даже больше.

Сейчас не будем затрагивать рекомендации по сфере здравоохранения, остановимся на экономических предложениях депутатов. Они предлагали КМ приостановить начисление налогов по специальным системам налогообложения (спецналог и патент) на время действия ограничительных мер; отсрочить уплаты налоговых платежей; перенести сроки сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организаций, за исключением ИП и бюджетников; продлить срок предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей, без взимания процентов за предоставленную отсрочку (таможенная пошлина, сбор НДС); снять запрет на использование пластиковых (пенсионных) карт их держателями в банкоматах Национальной платежной системы «Апра» и в Pos-терминалах.

С последним пунктом согласятся многие, а что касается всех остальных…

Предлагаем к ознакомлению один, весьма интересный документ – проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Этот законопроект, аккурат накануне депутатских летних каникул, в качестве законодательной инициативы предложил к рассмотрению именно президент.

Проект Закона был направлен на поддержку субъектов предпринимательской деятельности с учетом пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятых государством ограничительных мер по нераспространению данной инфекции на территории страны.

В нем, в частности говорилось: В целях минимизирования негативных финансово-экономических последствий, вызванных этими обстоятельствами, проект закона предусматривал право Кабинета Министров Республики Абхазия издавать нормативные правовые акты, предусматривающие:

- приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля;

- продление установленных законодательством о налогах сроков уплаты налогов;

- продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности;

- продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, пеней и штрафов за нарушение законодательства о налогах;

- основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, пеней и штрафов, порядок и условия ее предоставления;

- порядок применения ряда корректирующих коэффициентов при расчёте ставки спецналога;

- порядок применения корректирующего коэффициента при расчете размера налогового платежа при применении патентной системы налогообложения;

- приостановление, отмену или перенос на более поздний срок отдельных форм таможенного контроля;

- продление сроков отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей.

Однако, к сожалению, представленный проект Закона не был поддержан депутатами на сессии 27 июля 2020 года и не набрал необходимого числа голосов для его принятия в первом чтении.

А теперь, спустя два с половиной месяца, в недрах парламента рождается свой документ, в котором представлен ряд пунктов, которые предлагалось закрепить законом.

То есть, теперь уже депутаты предлагают президенту и премьер-министру «позаботиться» о субъектах экономики.

Мы, мол, предлагаем, а если что не так – вы отвечаете. И кто вспомнит, что происходило в парламенте два с половиной месяца назад.

Тем не менее – вспомнили!

Теперь предприниматели будут знать, за кого и за что благодарить.