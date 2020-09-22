РУКОВОДСТВО «АБХАЗСКОГО НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ РУКОВОДСТВУ ПАРТИИ «АЙТАИРА» ВСТРЕТИТЬСЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ В СТУДИИ АГТРК

«Рады, что здоровье Леонида Ивановича приходит в норму. Об этом можно судить по последнему заявлению партии «Айтаира».

Леонид Иванович, никто не пытается спекулировать на вопросах здоровья нации. Мы долгое время ждали внятных и последовательных действий со стороны руководства по борьбе с эпидемией.

Наши последние заявления вызваны частыми консультациями со специалистами, эпидемиологами и врачами Гудаутского госпиталя, в котором мы регулярно бываем. И мы понимаем, что если не предпринять скорейших мер, то последствия будут страшными.

Будем считать удачным совпадением, что последние инициативы Парламента, «Аруаа» и АНД стали результатом небольшого усиления карантинных мер. Это, конечно, немного снизит темпы заболеваемости. Но, все же, мы считаем эти меры недостаточными...

Предлагаем вместо обмена заявлениями встретиться в студии АГТРК и в прямом эфире обсудить эти и другие вопросы, в том числе, кем и на что «транжирились» государственные финансы за последние 10 лет».