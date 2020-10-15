БЕСЛАН ЭШБА ПРОВЕРИЛ ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 15 октября 2020. Абхазия-Информ. В Сухумской городской клинической больнице в Отделении урологии, за счет средств столичной администрации, проводится ремонт палат для короновирусных больных.

Главный врач больницы Вячеслав Абухба поблагодарил мэрию за внимание и уточнил, что палаты Отделения урологии будут предназначены для временного размещения пациентов кардиологического и неврологического отделения, с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Беслан Эшба полагает, что ремонт палат на 20 койко-мест завершится на следующей неделе. Затем администрация больницы должна будет организовать дежурство медперсонала для приема пациентов с подозрением на ковидинфекцию.

Беслан Эшба также проверил ситуацию в Сухумской инфекционной больнице, где уже на лечении в стационаре находится 8 человек с подозрением на коронавирус. Мэр распорядился об установке в инфекционной больнице дизеля для бесперебойной подачи электроэнергии.

Главный врач инфекционной больницы Мака Джинджолия уточнила представителям мэрии, что первый этаж больницы предназначен для ковидных больных, а на втором этаже здания находятся другие пациенты.

По мнению главврача, есть необходимость установки отдельной палатки во дворе инфекционной больницы для амбулаторного приема больных.

По словам врача Хаджарата Хибба, в больнице всего 7 врачей и ощущается острая нехватка не только специалистов, но и среднего медперсонала.

Беслан Эшба предложил изолировать первый этаж больницы для ковид больных, во избежание прямого контакта с посетителями лечебного учреждения. Второй этаж отдать для не подтвержденных.

Глава Администрации обратил внимание на необходимость организации отдельного кабинета для тех, кто хочет провериться у врача с другими проблемами здоровья.

По его мнению, в больнице не совсем правильная маршрутизация пациентов, нет разделения больных и граждан, обращающихся в лабораторию.

Врачи инфекционной больницы сказали, что на оказание дополнительной помощи в работе вызвались врачи хирургического и неврологического отделения сухумской клинической больницы, хотя они все прикомандированы в Гудаутском ковидгоспитале.

Эшба предложил срочно организовать проведение тренингов для медперсонала инфекционной больницы.

« Кто это все перепланировал? Мы держим это помещение для резерва», – возмутился мэр, в отношении крыла здания больницы, примыкающего к лаборатории, где сегодня свободно проходят все – и пациенты, и посетители и медперсонал.

Мэр обратил внимание администрации больницы на многие нерешенные организационные вопросы.

Беслан Эшба поручил своему заместителю Астамуру Ашуба взять под полный контроль организационные проблемы в Инфекционной больнице.

«Мы будем назначать, переназначать, пока мы не добьемся дисциплины!!! Самое главное – дисциплина! Какие бы ремонты здесь не делали, чтобы не делали не будет дисциплины, не будет порядка!», – подчеркнул Беслан Эшба, обращаясь к руководству Инфекционной больницы.

(По видеоматериалам пресс-службы Администрации г. Сухум)