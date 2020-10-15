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Абхазия Информ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Новости Четверг, 15 октября 2020 18:48
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 15 октября 2020. Абхазия-Информ. Вторую неделю продолжаются работы по замене коммуникационных сетей по улице Джонуа.

Мэр столицы Беслан Эшба ежедневно проверяет ход ремонтных работ, которые осложнены серьезными проблемами. Глубина разрытого котлована 6 метров, ширина – 5 метров.

По словам главного инженера фирмы «Астория-Аквасервис», приходится одно и то же место несколько раз расчищать, так как грунт пропитался водой и глина проваливается в яму, что осложняет работу ремонтников.

Подготовительные работы по смене 44-метровой трубы под подачу воды в городе будут закончены через три дня.

Начальник жилищно–коммунального департамента Администрации Юрий Дбар отметил, что опасно пускать общественный транспорт на этом участке до конца ремонтных работ, так как дорога по улице Лакоба значительно стала уже, а глубина котлована составляет 6 метров.

Также по улице Лакоба идет расчистка и обрезка деревьев.

Об этом сообщает сайт столичной Администрации.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 15 октября 2020 18:51

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