РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

По словам главного инженера фирмы «Астория-Аквасервис», приходится одно и то же место несколько раз расчищать, так как грунт пропитался водой и глина проваливается в яму, что осложняет работу ремонтников.

Подготовительные работы по смене 44-метровой трубы под подачу воды в городе будут закончены через три дня.

Начальник жилищно–коммунального департамента Администрации Юрий Дбар отметил, что опасно пускать общественный транспорт на этом участке до конца ремонтных работ, так как дорога по улице Лакоба значительно стала уже, а глубина котлована составляет 6 метров.

Также по улице Лакоба идет расчистка и обрезка деревьев.

Об этом сообщает сайт столичной Администрации.