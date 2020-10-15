СЕМЬЯ ШАМБА БЛАГОДАРИТ ЗА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ И ПРОСИТ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРИЕЗДА НА ПОХОРОНЫ ТАРАСА МИРОНОВИЧА

Сухум. 16 октября 2020. Апсныпресс. Представтели фамилии и семьи Тараса Мироновича Шамба выражают благодарность гражданам страны, руководству республики, государственным и общественным деятелям Абхазии и России, зарубежной абхазо-абазинской и черкесской диаспор за соболезнования в связи с кончиной Тараса Мироновича Шамба.

«Ваша поддержка важна и значима для нас в эти траурные дни. Но в условиях распространения коронавирусной инфекции и объявленного в стране режима ограничений, мы вынуждены обратиться к вам с просьбой.

По возможности воздержитесь от приезда на похороны Тараса Мироновича 17 октября в село Абгархук Гудаутского района. Нам сложно в нарушение вековых абхазских традиций прощания, делать данное обращение. Но мы не имеем права игнорировать существующие в связи с коронавирусом угрозы. Мы просим с пониманием отнестись к нашей просьбе», - отмечается в обращении семьи Шамба.

13 октября в Москве на 83-м году ушел из жизни видный абхазский и российский общественный и политический деятель, доктор юридических наук, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени Тарас Миронович Шамба.

Похороны состоятся 17 октября в селе Абгархук Гудаутского района.