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Абхазия Информ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБЕСПЕЧЕНА АППАРАТОМ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Новости Пятница, 16 октября 2020 11:50
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Сухум. 16 октября 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Республики Абхазия приобрело аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для  Республиканской  детской  больницы. Цена медоборудования – 1 млн 618 тыс. 200 рублей.  

Аппарат ИВЛ специально предназначен для оказания интенсивной и реанимационной помощи  больным детям.  

Медицинское оборудование уже установлено в больнице и готово к эксплуатации.

Оборудование было куплено за счет  средств   «Русской общины Абхазии», переданных Минздраву в мае.  Всего на спецсчет министерства было зачислены 9 млн  150 тысяч рублей  для целевого приобретения медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19. 

В «Русской общине Абхазий» отметили, что они и дальше будут оказывать помощь Минздраву и  Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 16 октября 2020 12:18

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