РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБЕСПЕЧЕНА АППАРАТОМ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Сухум. 16 октября 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Республики Абхазия приобрело аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Республиканской детской больницы. Цена медоборудования – 1 млн 618 тыс. 200 рублей.

Аппарат ИВЛ специально предназначен для оказания интенсивной и реанимационной помощи больным детям.

Медицинское оборудование уже установлено в больнице и готово к эксплуатации.

Оборудование было куплено за счет средств «Русской общины Абхазии», переданных Минздраву в мае. Всего на спецсчет министерства было зачислены 9 млн 150 тысяч рублей для целевого приобретения медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19.

В «Русской общине Абхазий» отметили, что они и дальше будут оказывать помощь Минздраву и Абхазии.