РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБЕСПЕЧЕНА АППАРАТОМ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Сухум. 16 октября 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Республики Абхазия приобрело аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Республиканской детской больницы. Цена медоборудования – 1 млн 618 тыс. 200 рублей.
Аппарат ИВЛ специально предназначен для оказания интенсивной и реанимационной помощи больным детям.
Медицинское оборудование уже установлено в больнице и готово к эксплуатации.
Оборудование было куплено за счет средств «Русской общины Абхазии», переданных Минздраву в мае. Всего на спецсчет министерства было зачислены 9 млн 150 тысяч рублей для целевого приобретения медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19.
В «Русской общине Абхазий» отметили, что они и дальше будут оказывать помощь Минздраву и Абхазии.
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