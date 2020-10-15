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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 2500 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 16 октября 2020 12:07
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 2500 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 16 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает. Ситуация на 15 октября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 100 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 152 человека, у 129 из них подтвержден диагноз COVID-19, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 41, выписано 19 пациентов.

В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 9 человек.

15 октября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка, 1938 года рождения, поступившая в реанимационное отделение 12 октября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. У женщины были сопутствующие патологические заболевания.

14 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент, 1941 года рождения, поступивший в реанимационное отделение в тот же день в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все проводимые лечебно-реанимационные мероприятия, мужчина умер.

6 октября поступил пациент, 1948 года рождения, с двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение, но несмотря на это, 14 октября состояние пациента ухудшилось, и он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

14 октября в Гудаутском ЦРБ скончался ковид - положительный пациент, 1940 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 5 октября. Пациент получал необходимое лечение, но несмотря на это, скончался от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

В Сухумской инфекционной больнице находятся 26 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, в Гагрской ЦРБ – 13, в Очамчырской – 11 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2579 человек. Из них выздоровели 1167, 27 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 16 октября 2020 12:08

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