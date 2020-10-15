ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В СУХУМЕ
Сухум. 16 октября 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О дополнительных мерах по организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции COVID-19».
В целях охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта, дополнены временные правила организации пассажирских перевозок, утверждённые распоряжением главы Администрации города Сухум 29 сентября.
В соответствии с распоряжением, пассажирам общественного транспорта обязательно соблюдать масочный режим при пользовании общественным транспортом. Водителям общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, и маршрутных такси) предписано останавливать движение транспортного средства в случае несоблюдения пассажирами масочного режима.
Департаменту по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации города Сухум совместно с УП «Сухумское АТП», МУП «Троллейбусное управление администрации города Сухум» поручено усилить контроль за соблюдением водителями общественного транспорта временных правил организации пассажирских перевозок.
В случае нарушения распоряжения, в отношении водителей общественного транспорта будут приниматься меры дисциплинарного взыскания, а также другие меры воздействия, в том числе и снятие транспортного средства с выполняемого рейса.
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.
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