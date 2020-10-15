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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СУХУМСКИЙ РЫНОК И РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННГО ТРАНСПОРТА

Новости Пятница, 16 октября 2020 13:59
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БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СУХУМСКИЙ РЫНОК И РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 16 октября 2020. Абхазия-Информ. Функционирование Сухумского центрального рынка зависит от эпидемиологической ситуации и соблюдения санитарных норм работниками рынка и его посетителями, заявил глава Администрации г. Сухум во время инспекции торговых центров и рынка, сообщает сайт столичной администрации.

«Если продавцы будут поддерживать масочный режим, если нам удается поддерживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на рынке в плане дезинфекции, то большая вероятность того, что рынок продолжит работу. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации, наверняка какие-то меры будут предприниматься», – сказал Беслан Эшба.

По словам директора рынка Алхаса Гургулия, ежедневно у продавцов проверяют температуру и наличие средств индивидуальной защиты, проводится дезинфекция торговых рядов.

Во время посещения рынка представителями мэрии все продавцы соблюдали масочный режим.

Беслан Эшба был удовлетворен соблюдением мер предосторожности на рынке и выразил надежду, что эти меры будут соблюдаться и в будущем.

Глава Администрации Сухума также проинспектировал торговые комплексы «Сухумприбор» и «Сухуммаркет» и другие объекты торговли, ознакомился соблюдение ограничительные мер в общественном транспорте.

В торговом комплексе «Сухумприбор» посетителям предлагают дезинфицирующие средства и бесплатные маски.

По информации дирекции комплекса, здесь также ежедневно дезинфицируют объект. Большинство продавцов на рынке относятся с пониманием к ситуации и считают правильным введение ограничительных мер.

Во время инспектирования общественного транспорта Беслан Эшба обратился к водителям самим соблюдать масочный режим и требовать его от пассажиров. В случае нарушения, водителей будут штрафовать и снимать с рейса.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 16 октября 2020 14:07

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