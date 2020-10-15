ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 93 ГРАЖДАН

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.

Сухум. 17 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 16 октября следующая.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 155 человек, из них 127 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, средней степени тяжести 26, выписано 8 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2672 человека. Выздоровели 1175 человек, 27 летальных случаев.

В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 11 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.