МО РФ ПО ПРОСЬБЕ АБХАЗИИ РАЗВЕРНЕТ В СУХУМЕ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ

«Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия», – говорится в сообщении министерства.

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 17 октября. /ТАСС/. Министерство обороны России в ближайшее время развернет в Абхазии мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили в субботу в военном ведомстве.

Уточняется, что военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа «приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике» из Буденновска в Сухум. В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь будет развернут в кратчайшие сроки после прибытия российских военных специалистов в столицу Абхазии, уточнили в Минобороны.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, отметили в МО РФ.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

13 октября министр обороны Абхазии Владимир Ануа обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

По данным на 16 октября, общее число инфицированных коронавирусом в республике достигло 2 672, за сутки выявлено 93 новых случая заражения.