КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЛА СУХУМУ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ

«В связи со всемирной пандемией коронавируса Global Honors Network считает необходимым оказать гуманитарную помощь Сухуму в виде 500 тестов на антитела к коронавирусу через нашего представителя Ву Дон Су. Выражаем свою глубокую озабоченность, связанную с пандемией, и надеемся на успешный выход Республики Абхазия и абхазского народа из существующего кризиса. Надеемся, что оказанная помощь поможет абхазскому народу остаться здоровыми в это нелегкое время», – говорится в сопроводительном письме президента Global Honors Network Су Кюнг Чё.

Представитель абхазской фармакологической компании «Ракета-групп» Алиас Хашба отметил, что планируются гуманитарные поставки также ПЦР-тестов.

«В тестовом режиме доставили тысячи тестов на антитела. Это первый жест, чтобы отследить логистику и трудности, которые могут возникнуть в пути, возможно ли до Абхазии доставить такой объем. Еще 500 тестов переданы Администрации города Гагры. Дальше будем вести переговоры, чтобы это все можно было увеличить. Планируется поставка еще и ПЦР-тестов, если получится», – сказал Хашба.

Леварса Багателия рассказал, что представитель южнокорейской компании Ву Дон Су некоторое время жил в Абхазии и у него остались о стране самые теплые воспоминания.

«Наша организация занимается экспортом и импортом фармакологической продукции. У нас рабочие, деловые связи работаем в сфере фарминдустрии. И наши друзья и коллеги, зная, что в Абхазии ситуация становится все тяжелее, решили помочь», – заметил Хашба.

Глава Администрации столицы Беслан Эшба поблагодарил абхазских бизнесменов и их корейских друзей за благотворительность.

«Для нас это большое подспорье. Нам многие помогают, в первую очередь, Российская Федерация, и наша диаспора в Турции. И вот по вашей инициативе есть еще компания, которая нам оказывает помощь. Мы с вами много раз проговаривали, что такие возможности могут быть. В самый пик ситуации вам удалось это сделать, огромное вам спасибо за проявление патриотизма и за помощь. Мы обязательно направим благодарственное письмо компании за то, что она помогает нам в такое тяжелое время», – сказал Беслан Эшба.