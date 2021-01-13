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Абхазия Информ

КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЛА СУХУМУ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ

Новости Среда, 13 января 2021 19:09
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КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЛА СУХУМУ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ

Сухум. 13 января 2021. Абхазия-Информ. Южнокорейская компания Global Honors Network передала Администрации города Сухум 500 экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

«В связи со всемирной пандемией коронавируса Global Honors Network считает необходимым оказать гуманитарную помощь Сухуму в виде 500 тестов на антитела к коронавирусу через нашего представителя Ву Дон Су. Выражаем свою глубокую озабоченность, связанную с пандемией, и надеемся на успешный выход Республики Абхазия и абхазского народа из существующего кризиса. Надеемся, что оказанная помощь поможет абхазскому народу остаться здоровыми в это нелегкое время», – говорится в сопроводительном письме президента Global Honors Network Су Кюнг Чё.

Представитель абхазской фармакологической компании «Ракета-групп» Алиас Хашба отметил, что планируются гуманитарные поставки также ПЦР-тестов.

«В тестовом режиме доставили тысячи тестов на антитела. Это первый жест, чтобы отследить логистику и трудности, которые могут возникнуть в пути, возможно ли до Абхазии доставить такой объем. Еще 500 тестов переданы Администрации города Гагры. Дальше будем вести переговоры, чтобы это все можно было увеличить. Планируется поставка еще и ПЦР-тестов, если получится», – сказал Хашба.

Леварса Багателия рассказал, что представитель южнокорейской компании Ву Дон Су некоторое время жил в Абхазии и у него остались о стране самые теплые воспоминания.

«Наша организация занимается экспортом и импортом фармакологической продукции. У нас рабочие, деловые связи работаем в сфере фарминдустрии. И наши друзья и коллеги, зная, что в Абхазии ситуация становится все тяжелее, решили помочь», – заметил Хашба.  

Глава Администрации столицы Беслан Эшба поблагодарил абхазских бизнесменов и их корейских друзей за благотворительность.

«Для нас это большое подспорье. Нам многие помогают, в первую очередь, Российская Федерация, и наша диаспора в Турции. И вот по вашей инициативе есть еще компания, которая нам оказывает помощь. Мы с вами много раз проговаривали, что такие возможности могут быть. В самый пик ситуации вам удалось это сделать, огромное вам спасибо за проявление патриотизма и за помощь. Мы обязательно направим благодарственное письмо компании за то, что она помогает нам в такое тяжелое время», – сказал Беслан Эшба. 

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 13 января 2021 19:11

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