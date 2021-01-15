СПАСЛИ СОБАКУ
Новости Пятница, 15 января 2021 14:30
Сухум. 15 января 2021. Абхазия-Информ. Жители многоэтажного дома по улице Акиртава, 30 в городе Сухум (район Турбазы) обратились к спасателям.
В подвальном помещении дома, на полтора метра заполненного водой, провалилась собака и не смогла выбраться наружу.
В течение пяти дней собака выла, не имея возможности выбраться наружу. Прибывшие на место спасатели обнаружили животное, обвязали его веревкой и извлекли из подвала.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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