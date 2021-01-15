СПАСЛИ СОБАКУ

Сухум. 15 января 2021. Абхазия-Информ. Жители многоэтажного дома по улице Акиртава, 30 в городе Сухум (район Турбазы) обратились к спасателям.

В подвальном помещении дома, на полтора метра заполненного водой, провалилась собака и не смогла выбраться наружу.

В течение пяти дней собака выла, не имея возможности выбраться наружу. Прибывшие на место спасатели обнаружили животное, обвязали его веревкой и извлекли из подвала.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.