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Абхазия Информ

МЧС РА: СЧИТАЕМ НЕТАКТИЧНЫМИ ПОПЫТКИ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ МЧС РУКОВОДСТВУ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 15 января 2021 14:39
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МЧС РА: СЧИТАЕМ НЕТАКТИЧНЫМИ ПОПЫТКИ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ МЧС РУКОВОДСТВУ АБХАЗИИ

Сухум. 15 января 2021. Абхазия-Информ. Пресс-служба МЧС Абхазия сделала заявление в ответ на обсуждение ее деятельности в соцсетях.

МЧС Республики Абхазия с пониманием относится к тому факту, что сложная ситуация с природными пожарами в  начале 2021 года вызвала повышенный интерес и противоречивые обсуждения в информационном пространстве. Однако руководство спасательного ведомства категорически против использования теми или иными силами методов информационного противостояния через вовлечение МЧС в политические дискуссии. Это контрпродуктивно и бесперспективно. 

МЧС выполняет свои прямые служебные обязанности вне зависимости от политических пристрастий, спасает граждан республики  любых политических предпочтений, с уважением относится к ним, однако вправе рассчитывать на подобное отношение и к себе.

Мы крайне признательны всем тем, кто искренне желает помочь нам в работе, однако считаем нетактичными  попытки противопоставить  МЧС руководству Абхазии, даже из самых, как им кажется, наилучших побуждений.

Мы – военные, у нас есть Верховный Главнокомандующий, избранный народом! Так что в данной парадигме вряд ли стоит говорить об отсутствии взаимодействия всех уровней государственной власти в разрешении возникшей проблемы.  

Нынешняя ситуация с природными возгораниями вовлекла МЧС Абхазии в информационное противостояние в максимальной степени. Для нас это – новая реальность, и с ней, безусловно,  мы будем считаться и в будущем.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 15 января 2021 14:42

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