МЧС РА: СЧИТАЕМ НЕТАКТИЧНЫМИ ПОПЫТКИ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ МЧС РУКОВОДСТВУ АБХАЗИИ

МЧС Республики Абхазия с пониманием относится к тому факту, что сложная ситуация с природными пожарами в начале 2021 года вызвала повышенный интерес и противоречивые обсуждения в информационном пространстве. Однако руководство спасательного ведомства категорически против использования теми или иными силами методов информационного противостояния через вовлечение МЧС в политические дискуссии. Это контрпродуктивно и бесперспективно.

Пресс-служба МЧС Абхазия сделала заявление в ответ на обсуждение ее деятельности в соцсетях.

МЧС выполняет свои прямые служебные обязанности вне зависимости от политических пристрастий, спасает граждан республики любых политических предпочтений, с уважением относится к ним, однако вправе рассчитывать на подобное отношение и к себе.

Мы крайне признательны всем тем, кто искренне желает помочь нам в работе, однако считаем нетактичными попытки противопоставить МЧС руководству Абхазии, даже из самых, как им кажется, наилучших побуждений.

Мы – военные, у нас есть Верховный Главнокомандующий, избранный народом! Так что в данной парадигме вряд ли стоит говорить об отсутствии взаимодействия всех уровней государственной власти в разрешении возникшей проблемы.

Нынешняя ситуация с природными возгораниями вовлекла МЧС Абхазии в информационное противостояние в максимальной степени. Для нас это – новая реальность, и с ней, безусловно, мы будем считаться и в будущем.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.