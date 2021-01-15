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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ

Новости Пятница, 15 января 2021 15:45
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 15 января 2021. Абхазия-Информ. Отделом дознания столичного УВД по ч.1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело в отношении Пачулия Тенгиза Владимировича 1967 г. р.

Оперативную информацию реализовали сотрудники ОУР УВД по г. Сухум. В ходе обследования домовладения гр. Пачулия по ул. Семерджиева сотрудниками милиции обнаружено и изъято 4 магазина к автомату Калашникова калибра 7,62 мм, а так же патроны калибра 23 мм и 14.5 мм.

Согласно справке экспертов, вышеуказанные патроны являются боевым и пригодными для производства выстрелов, а магазины технически исправны. Пачулия Т. В. отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 15 января 2021 15:48

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