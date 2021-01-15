НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 15 января 2021. Абхазия-Информ. Отделом дознания столичного УВД по ч.1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело в отношении Пачулия Тенгиза Владимировича 1967 г. р.

Оперативную информацию реализовали сотрудники ОУР УВД по г. Сухум. В ходе обследования домовладения гр. Пачулия по ул. Семерджиева сотрудниками милиции обнаружено и изъято 4 магазина к автомату Калашникова калибра 7,62 мм, а так же патроны калибра 23 мм и 14.5 мм.