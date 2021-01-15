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Абхазия Информ

РОССИЯ-АБХАЗИЯ: ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРАЗДНИКИ

Новости Пятница, 15 января 2021 15:48
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РОССИЯ-АБХАЗИЯ: ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРАЗДНИКИ

Сухум. 15 января 2021. Абхазия-Информ. В новогодние праздничные дни нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер Краснодарской таможни резко возросла. Таможенные операции и таможенный контроль в отношении физических лиц и автотранспортных средств, пересекающих российско-абхазскую границу, осуществлялись круглосуточно в усиленном режиме.

С 1 по 10 января 2021 года таможенный контроль осуществлен в отношении более 285 тысяч физических лиц, порядка 58 тысяч легковых автомобилей, 2 367 автобусов и 3 439 грузовых автомобилей, следующих в обоих направлениях.

За аналогичный период прошлого года границу пересекло более 250 тысяч физических лиц, 50 тысяч легковых автомобилей, 1,8 тысяч автобусов, 1,5 тысяч грузовиков.

Пиковые дни нагрузки наблюдались на границе с 3 по 7 января. В эти дни таможенную границу в обоих направлениях за сутки пересекали около 31 тысячи легковых машин и более 168 тысяч человек.

1 января через российско-абхазскую границу проехали 6300 машин, 19700 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности таможенного поста является выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства.

С 1 по 10 января 2021 года должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Предметами правонарушений в большинстве случаев являлись алкогольная и цитрусовая продукция.

Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 15 января 2021 15:57

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