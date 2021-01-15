ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ В СУХУМЕ

Сухум. 15 января 2021. Абхазия-Информ. По сложившейся традиции, Администрация Сухума ежегодно проводит конкурс на праздничное новогоднее оформление магазинов, гостиниц, салонов красоты, и других учреждений столицы по трем номинациям – оформление витрин, прилегающих территорий и фасадов. Специально созданная комиссия под председательством замглавы Администрации Леона Кварчия определила победителей.

Мэр столицы Беслан Эшба вручил диплом администратору гостиницы Дауру Авидзба, который рассказал, что они ежегодно украшают территорию перед гостиницей, чтобы доставить радость жителям и гостям абхазской столицы.

«Каждый раз что-то новое придумываем, чтобы создать праздничное настроение детишкам. Сегодняшняя награда – это стимул, значит, наш труд отметили. Большое спасибо Беслану Эшба. Каждый год готовы вносить свою лепту в украшение и развитие города, чтобы на новый год все радовались», – сказал Даур Авидзба.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада объектов потребительского рынка, организаций и учреждений города» второе место занял диагностический центр «Илифия». Из-за загруженности медицинских работников представители центра на награждении не смогли присутствовать, но диплом и приз будут им переданы.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада» первое место заняла гостиница «Белый дом Балерины». Беслан Эшба вручил диплом победителя управляющему отелем Наталье Боджгуа.

«К этому диплому предусмотрен и денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Как только начнутся рабочие дни, с понедельника можете получить в отделе финансов. Поздравляю вас в качестве победителей. Администрация города всегда готова оказывать всяческое содействие по каким бы вопросам вы не обращались», – сказал мэр Сухума.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление витрин» кандидатов не было.

В нынешнем году заявку на участие в конкурсе Администрации города подали всего семь претендентов.

«Выражаю благодарность участникам конкурса и всем, кто не участвовал в конкурсе, но проводили оформление своих объектов в предновогодние дни, для того, чтобы создать праздничную атмосферу», – отметил Беслан Эшба.

Главный архитектор столицы Светлана Шаменкова с сожалением заметила, что по городу много тех, кто не подавал заявку на участие, но, тем не менее, по-новогоднему красиво украсили свои магазины, парикмахерские и гостиницы. Она высказала мнение, что, возможно, на следующий год будет изменен формат конкурса. Не нужно будет специально подавать заявку на участие. Представители комиссии Администрации посмотрят все по-новогоднему украшенные объекты по Сухуму и выберут лучших в праздничном оформлении витрин, фасадов и прилегающих территорий.