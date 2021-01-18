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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КМ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА

Новости Понедельник, 18 января 2021 17:14
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СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КМ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА

Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. 8 января 2020 года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация.

После некоторого улучшения состояния вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января, по решению консилиума, состоящего из специалистов различных медицинских центров Федерального медико-биологического агентства России, принято решение о переводе Александра Анкваба на ИВЛ.

На текущий момент состояние Премьер-министра Республики Абхазия оценивается как стабильно тяжёлое.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 18 января 2021 17:16

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