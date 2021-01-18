У МОСКОВСКОЙ АБХАСЗКОЙ ДИАСПОРЫ НОВЫЙ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Вахтанг Тужба родился 01.01.1985 г. в селе Елыр Очамчырского района.

Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. У Московской абхазской диаспоры новый член Правления – наш соотечественника Вахтанг Тужба. Единогласное решение в поддержку его кандидатуры было принято на последнем собрании членов Правления.

Закончил Государственный университет управления, факультет «Финансы и кредит» и MBA в РАНХиГС «Взаимодействие бизнеса и государства».

В настоящее время – директор и основатель IT компании Yafa в Москве – конструктора интернет-магазинов.

Женат, имеет троих сыновей.

С полным составом Правления общественной организации «Московская абхазская диаспора» (МАД) можно ознакомиться на сайте: http://www.abkhazmoscow.ru/o-nas/rukovodstvo-moskovskoj-abxazskoj-diasporyi