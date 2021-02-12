ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ВНОВЬ ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НЕ ВОЗОБНОВЛЯТЬ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 12 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания вновь обратились к президенту Аслану Бжания с предложением не возобновлять учебный процесс в школах республики. Об это сообщает сайт Горсобрания.

Предыдущий раз, в начале января, депутаты Сухумского городского собрания просили ввести строгий карантин для противодействия распространению COVID-19.

Сегодня, на заседании Собрания, депутаты приняли решение вновь обратиться к президенту РА Бжания А.Г.

В обращении говорится:

«Мы считаем, что возобновление учебного процесса преждевременно, несмотря на наблюдающийся некоторый спад случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока он неустойчив и вряд ли есть гарантия того, что с началом учебного процесса снова не начнется рост количества заболевших. По словам медиков, количество летальных случаев пока высокое, высок и процент тяжело больных.

Дети, как известно, в большинстве случаев, легко болеют, в основном – бессимптомно, но они же являются и переносчиками вируса, а значит, в разы возрастает возможность заболевания преподавателей, родителей, бабушек и дедушек. К сожалению, несмотря на большое для нашего общества количество случаев летального исхода, всё ещё наблюдаем нежелание большого числа населения не только Сухума, но и всей республики, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, у нас нет практики реализации действенных мер в виде высоких штрафных санкций.

По-прежнему в Абхазии ситуация непростая, вернее, очень сложная, в особенности в системе здравоохранения, которая с трудом справляется, в больницах мало койко-мест, заболевают сами медики, не хватает не только врачей, но и младшего медперсонала, санитарок …

Конечно, мы понимаем, что детям надо учиться, они должны получить хорошее образование, но и они болеют, около трех сот заболевших детей в столице – цифра значительная.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас отложить начало учебного процесса в общеобразовательных школах республик на начало апреля. Вирусологи прогнозируют, что с началом потепления распространение инфекции пойдет на спад. Пока же в Абхазии по прогнозам синоптиков будет похолодание, которое традиционно приносит распространение орви и орз, а в связи с тем, что школы практически не отапливаются, видимо, и ковид. Надеемся, что к апрелю в нашей республике будут вакцинироваться не только медики, но и все население. Просим Вас пока не возобновлять учебный процесс в школах. Мы уверены, такое решение поможет сохранить жизнь наших родных, друзей, знакомых, поможет медикам. Такой шаг будет реальным противодействием распространению COVID-19».