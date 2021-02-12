РОССИЙСКИЕ ВОЕНВРАЧИ В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ПОНИЖЕНИЕ ЧИСЛА БОЛЬНЫХ С COVID-19
Новости Пятница, 12 февраля 2021 19:34
Сухум. 12 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. Российские военные медики в Абхазии отметили снижение количества поступающих больных с коронавирусной инфекцией Об этом сообщает "Рамблер".
Как отметил начальник мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО, развернутого в Сухуме, количество больных с COVID-19 и динамика ежедневно поступающих пациентов идут на спад. Об этом сообщает "Рамблер".
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