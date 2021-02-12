МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОБЪЯВИЛО НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ РФ
Сухум. 12 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики объявляет набор специалистов в сфере авиации, для прохождения переподготовки в вузах РФ
по следующим специальностям:
диспетчеры по организации воздушного движения ОрВД:
специалисты по обслуживанию радио, электрических средств и пунктов органов управления воздушным движением;
специалисты по техническому обслуживанию радиолокационных средств;
специалисты по обслуживанию систем посадки;
специалисты по энергообеспечению аэродрома;
специалисты по эксплуатации аэродрома.
Необходимо наличие высшего образования в сфере авиации или среднего профессионального технического.
Всем заинтересованным кандидатам обращаться по телефону +7 940 754 33 33
Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Последнее от Super User
- ОТАР ХЕЦИЯ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РА
- РОССИЙСКИЕ ВОЕНВРАЧИ В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ПОНИЖЕНИЕ ЧИСЛА БОЛЬНЫХ С COVID-19
- ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ВНОВЬ ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НЕ ВОЗОБНОВЛЯТЬ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ
- 13 ФЕВРАЛЯ АРМЯНЕ АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДРЕВНЕЙШИЙ ПРАЗДНИК ТРНДЕЗ В Г. ГАГРА
- МЧС АБХАЗИИ ГОТОВО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ЛИКВИДАЦИИ ЧП ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ