ОТАР ХЕЦИЯ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РА

Сухум. 12 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Аслана Бжания председателем государственного таможенного комитета Республики Абхазия назначен Отар Хеция. Об этом сообщает сайт президента.

Отар Михайлович Хеция родился 19 февраля 1965 года в Гагре, в Абхазской АССР.

В 1982 году окончил Гагрскую среднюю школу № 5, а в 1987 году Харьковский автотранспортный техникум. С 1984 по 1986 годы проходил службу в рядах Советской Армии. В 1996 году окончил Академию МВД Республики Беларусь.

С 1986 года по август 2010 года был на службе в органах внутренних дел Абхазии на разных должностях, начиная с рядового и младшего начальствующего состава до высшего начальствующего звена, включая исполняющего должность начальника УВД города Сухум. В январе 2008 года было присвоено специальное звание генерал-майор милиции.

28 февраля 2005 года указом Президента Абхазии Багапш назначен министром внутренних дел Республики Абхазия.

12 августа 2010 года освобождён от обязанностей министра внутренних дел.

18 августа 2010 года указом президента назначен секретарём Совета Безопасности Республики Абхазия.

В 2011-2014 гг. - министр внутренних дел Республики Абхазия.