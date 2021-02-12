13 ФЕВРАЛЯ АРМЯНЕ АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДРЕВНЕЙШИЙ ПРАЗДНИК ТРНДЕЗ В Г. ГАГРА
Сухум. 12 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. В г. Гагра 13-ого февраля в 17:00 Армянская Апостольская Церковь «Сурб Аменапркич» проводит праздник Сретение Господа нашего Иисуса Христа. (ТЕАРРНЫНДАРРАДЖ-ТРНДЕЗ) чин благословения новобрачных. Об этом сообщается на странице общины в соцсети Фейсбук.
Армянский древнейший праздник любви – Трндез отмечают 13 февраля уже не только в Армении, но и в других странах, где есть большая армянская диаспора.
После завершении вечернего богослужения, совершается Андастан — обряд освящения четырех сторон света, после чего проводится ритуал благословения свечи. Согласно древнейшей традиции, восходящей к дохристианской эпохе, от благословленной свечи разжигается костер, символизирующий спасительный свет Христа.
5 ноября 2013 года состоялось официальное открытие Армянской Апостольской церкви в г. Гагра.
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