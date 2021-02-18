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Абхазия Информ

МЧС ОБНОВЛЯЕТ СНАРЯЖЕНИЕ СПАСАТЕЛЕЙ

Новости Четверг, 18 февраля 2021 13:07
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МЧС ОБНОВЛЯЕТ СНАРЯЖЕНИЕ СПАСАТЕЛЕЙ

Сухум. 18 февраля 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии поступили новые комплекты зимней служебной униформы и снаряжения для горно-спасательного подразделения ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего 35 наименований. В том числе ботинки, сапоги, веревки, карабины, налобные фонари, страховочные системы для спуска и подъёма, для переправ через реки и альпинистских работ, а также каски и спальные мешки. Средства на приобретение данного снаряжения выделены из госбюджета.

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