МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ОТЧИТАЛОСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ В 2018 ГОДУ

По словам главы МЧС, за отчетный период подразделениями министрества было осуществлено 4 202 выезда, из них: на пожары и загорания – 890, на происшествия на водных бассейнах – 53, на устранение последствий стихийных бедствий – 69, на устранение последствий ДТП – 220, на вскрытие дверей, окон и лифтов – 544, на поисково-спасательные работы – 35, на транспортировку пострадавших и оказание медицинской и психологической помощи – 110, на занятия и учения – 704, на хозяйственные работы – 932, на обеспечение безопасности и обследование территорий и объектов – 148, на устранение последствий ЖКХ – 91, на спасение и отлов животных – 57, на рейдовые мероприятия (ГИМС) – 8, ложные вызовы – 170. 64 выезда совершено на обезвреживание взрывоопасных предметов. При этом обезврежено 188 взрывоопасных предметов; на обезвреживание химически активных веществ – 34.

Сухум. 31 мая 2019 года. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета Министров министр Лев Квициния представил отчет о проделанной работе Министерством по чрезвычайным ситуациям РА за 2018 год.

По сравнению с 2017 годом количество выездов подразделений уменьшилось на 477 или 10,2%. Соответственно 4202 выезда в 2018 году и 4679 выездов в 2017 году. Снижение числа выездов на чрезвычайных ситуаций связана с профилактической работой с населением. Весьма эффективным является использование возможностей электронных средств массовой информации, а также организация познавательных и обучающих занятий в школах и детских оздоровительных лагерях по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Однако, как отметил Лев Квициния, статистика жертв чрезвычайных ситуаций весьма тревожная.

В 2018 году во время пожаров погибли 8 человек (в 2017 – 7). На водных бассейнах погибли 8 человек (в 2017 году – 11). Спасены 58 человек, из них 11 – на пожарах, 8 – на водных бассейнах, 24 – в ДТП, 14 – при поисково-спасательных работах, 5 – при оказании психологической помощи.

В Государственном пожарном надзоре зарегистрирован 881 пожар. Материальный ущерб ориентировочно составляет 62 миллиона 18 тысяч 760 рублей. Из общего количества пожаров и загораний: 75 произошли в государственном секторе; 40 – в коммерческих структурах; 203 – в жилом секторе; 66 – на транспорте; в 315 случаях горели леса, кустарники и поля; 182 пожара произошли на мусорных свалках и в контейнерах.

По сравнению с 2017 годом количество пожаров и загораний уменьшилось на 217 или на 19,8 %. Соответственно 881 в 2018 году и 1098 в 2017 году. Материальный ущерб уменьшился на 16 млн 998 тыс. 600 рублей или на 21,5 %. 62 миллиона 18 тысяч 760 рублей в 2018-м и 79 миллионов 17 тысяч 360 рублей в 2017 году.

Причинами пожаров явились: 11 – поджог, 243 – электротехнические причины, 15 – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, 6 – нарушение правил эксплуатации газовых установок, 588 – случаи неосторожного обращения с огнём, 4 – самовозгорание веществ и материалов и 14 – случаи возникновения механических искр (ДТП).

По делам о пожарах приняты следующие решения: 97 – переданы на расследование в подразделения МВД РА, 8 – в органы прокуратуры, 12 – вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел и 764 – взяты на профилактический учёт.

Проведены 2703 детальных пожарно-технических обследования объектов, 1740 - контрольных пожарно-технических обследований, 149 – целевых оперативных проверок. Выданы 162 заключения о противопожарном состоянии, лицензирующихся объектов. Рассмотрены 119 заявлений по фактам строительства объектов, рассмотрены 230 проектов на строительство объектов. Приняты в эксплуатацию 120 законченных строительством объектов.

Составлены 113 протоколов о нарушении или невыполнении правил пожарной безопасности. Вынесены 356 постановлений о наложении административного взыскания на сумму 389 тысяч 800 рублей. При этом нужно отметить, что повышение суммы штрафных санкций за нарушение противопожарных норм в целом положительно сказалось на общей ситуации по их соблюдению. За отчетный период выданы 7 лицензий на право деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Рассмотрены четыре проекта по установке автоматической пожарной сигнализации.

Проведены детальные и контрольные пожарно-технические обследования 170 – санаторно-курортных объектов (в Сухуме – 20, Гагрском районе – 88, Гудаутском – 57, Очамчырском – 5), в результате которых было установлено, что объекты функционируют с нарушениями норм и правил пожарной безопасности, как капитального, так и режимного характера.

Эти нарушения неоднократно предписывались руководителям объектов для их устранения. Однако, предложенные противопожарные мероприятия, в полной мере не выполняются. Руководители объектов, как правило ссылаются на нехватку денежных средств, не осознавая того, что нарушения норм и правил пожарной безопасности ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Остро стоит проблема и, так называемых, мини-гостиниц (гостевых домов) в жилом секторе. Вопрос проверок этих объектов усложняется из-за отсутствия нормативно-правовой базы. Требуется принятие Закона о пожарной безопасности, который бы определял правовую основу и принципы организации системы пожарной безопасности и государственного пожарного надзора в Республике Абхазия.

Важной составной частью деятельности МЧС Абхазии, по словам Льва Квициния является мониторинг ситуации и оказание помощи при чрезвычайных ситуациях на воде. За отчетный период в республике зарегистрированы 143 маломерных судна. Проведён технический осмотр 648 маломерных судов. Выданы 110 удостоверений на право вождения маломерных судов. Проведена проверка 54 водных объектов. В 2018 году до начала купального сезона были проверены 57 пляжей.

В целях экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на территории Республики Абхазия, в том числе доставки в зоны чрезвычайных ситуаций оперативных групп, спасателей, техники и оборудования, грузов для проведения поисково-спасательных мероприятий, санитарно-авиационных работ, мониторинга, а также авиационного обеспечения деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, с 09 мая 2018 года на боевое дежурство поставлен вертолёт МИ-2, который до конца 2018 года осуществил 17 вылетов.

По штатному расписанию в МЧС РА работает 545 сотрудников, в том числе 10 пожарно-спасательных частей, два пожарно-спасательных поста, Центр управления силами, государственная инспекция маломерных судов и Центр по проведению спасательных операций особого риска «Пламя». На вооружении подразделений МЧС в общей сложности состоят более 100 единиц техники, в том числе пожарно-спасательная, водно-спасательная, медицинская, авиационная и другие. Ежесуточно боевое дежурство несут в среднем 105 сотрудников.