ПОЖАРЫ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Серия пожаров произошла накануне вечером в Сухуме и Сухумском районе. Пожарные отделения ПСО г.Сухум в промежутке между 19 часами 51 минутой и 21 часом 49 минутами трижды выезжали по вызову.

По улице Мушни Хварцкия загорелся электросчетчик в частном двухэтажном доме. Пожарным удалось прибыть в максимально сжатые сроки, ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на весь дом.