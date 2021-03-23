ПОЖАРЫ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Серия пожаров произошла накануне вечером в Сухуме и Сухумском районе. Пожарные отделения ПСО г.Сухум в промежутке между 19 часами 51 минутой и 21 часом 49 минутами трижды выезжали по вызову.
По улице Мушни Хварцкия загорелся электросчетчик в частном двухэтажном доме. Пожарным удалось прибыть в максимально сжатые сроки, ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на весь дом.
В 20 часов 27 минут тушили пожар в двухэтажном доме по четвертому проезду улицы Апсильской в селе Дзыгута Сухумского района. В результате происшествия выгорел второй этаж дома. Пострадавших нет. Медиками ППСЧ-1 оказана психологическая помощь хозяевам дома.
В 21 час 40 минут произошел пожар на трансформаторной подстанции по улице Соловьева в Сухуме. Сотрудники спасательного ведомства ликвидировали и это возгорание.
В общей сложности в тушении всех пожаров были задействованы 4 пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО г.Сухум.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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